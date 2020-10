V FJK ob 4627 testiranjih potrdili 219 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah ob 4627 testiranjih potrdili 219 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 4,7-odstoten, od včeraj se je povečal za 1,4 odstotka. Umrl je en bolnik s covidom-19. V FJK so doslej potrdili skupno 6855 okužb z novim koronavirusom, in sicer 2282 v Trstu (+67), 2382 v Vidmu (+91), 1422 v Pordenonu (+22) in 727 v Gorici (+35). Tem je treba prišteti 42 okuženih izven dežele.

Aktivno okuženih v FJK je trenutno 2118. Hospitaliziranih je 76 bolnikov z novim koronavirusom, 16 bolnikov pa se zdravi na intenzivni negi. Skupno je doslej umrlo 367 bolnikov s covidom-19. Ozdravelo je 4370 bolnikov, klinično zdravih je 12, v samoizolaciji pa je trenutno 2014 ljudi.

Na Tržaškem so se med drugim okužili bolničar zdravstvenega doma RSA Igea, delavec doma za starejše osebe Villa Verde, dva delavca zavoda Itis in delavec doma za starejše osebe Arcobaleno. Potrdili so tudi primere okužbe na šolah Tarabocchia, Bergamas in vrtcu Stuparich. Okužill se je tudi eden od višješolskih profesorjev.