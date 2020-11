V FJK ob 7626 testiranjih potrdili 814 novih okužb

V FJK so danes ob 7626 testiranjih potrdili 814 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer gre pri 104 primerih za okužbe, ki so jih potrdili v zasebnih laboratorijih med 11. in 24. novembrom. Delež pozitivnih brisov je bil 10,67-odstoten in je rahlo višji od včerajšnjega.

Od začetka pandemije se je v FJK z novim koronavirusom okužilo 27.099 ljudi, od katerih 6569 v Trstu, 11.739 v Vidmu, 5134 v Pordenonu in 3323 v Gorici. Tem je treba prišteti še 334 oseb izven dežele.

V FJK je trenutno 14.139 aktivno okuženih. Hospitaliziranih je 599 covidnih bolnikov, na intenzivni negi pa jih leži 55. Skupno je doslej umrlo 741 bolnikov s covidom-19, in sicer 291 v Trstu, 262 v Vidmu, 161 v Pordenonu in 27 v Gorici. Ozdravelo je 12.219 ljudi, klinično zdravih je 314, v samoizolaciji pa je 13.168 ljudi.