V FJK od srede, 20. aprila, prijave za drugi poživitveni odmerek

Od srede, 20. aprila, se bodo v FJK lahko prijavili za drugi poživitveni odmerek cepiva proti novemu koronavirusu 80-letniki in starejši ter 60-letniki in starejši s posebnimi določenimi patologijami ali varovanci domov za starejše. Cepili se bodo lahko le v primeru, da so prvi poživitveni odmerek prejeli pred vsej štirimi meseci in da po cepljenju s prvim poživitvenim odmerkom niso bili okuženi z novim koronavirusom. Vest je danes sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Prejeli bodo odmerek cepiva Comirnaty družbe BioNTech/Pfizer ali Spikevax družbe Moderna.

Naročanje je možno na namenskem portalu, v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na na tel. št. 0434 223522, klicni center deluje od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 14. ure.