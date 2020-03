V FJK od včeraj 10 novih okužb

V FJK so od včeraj odkrili 10 novih okužb s koronavirusom. Skupno število potrjenih okužb se je povečalo na 394. Hospitalizirane so 104 osebe, število smrtnih žrtev se je od začetka epidemije povečalo na 30, osem jih je umrlo od včeraj. V vseh primerih gre za osebe, ki so že prehodno imele hude zdravstvene težave. Na oddelkih za intenzivno nego leži 28 ljudi, vključno z bolniki, ki so jih prepeljali iz Lombardije.

V deželi so doslej opravili 5220 testov na koronavirus, v izolaciji na domu pa je 222 ljudi, je povedal deželni odbornik Riccardi.