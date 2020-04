V FJK od včeraj 107 novih primerov in 9 smrtnih žrtev

V zadnjih 24 urah so v FJK odkrili 107 novih primerov okužbe s koronavirusom. Skupno število okuženih se je povečalo na 1986. Zabeležili so 9 novih smrtnih žrtev, skupno je do danes umrlo 145 okuženih s koronavirusom.

Največ okuženih je v Vidmu, kjer beležijo 754 primerov okužbe, v Trstu jih je 651, v Pordenonu 461 in v Gorici 115 primerov. Trenutno 50 okuženih s koronavirusom leži na oddelkih za intenzivno oskrbo, 183 jih je hospitaliziranih v drugih oddelkih, 1103 pa jih je v izolaciji na domu, je povedal deželni odbornik Riccardi.