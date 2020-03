V FJK od včeraj 137 novih okuženih

V FJK je do danes 599 okuženih s koronavirusom. Število okužb se je v zadnjih 24 urah povečalo za 137 primerov, zabeležili pa so tudi 5 novih smrtnih žrtev. Gre za največje število novih okužb doslej. Skupno je do danes umrlo 36 ljudi, povečini so bili bolniki s predhodnimi hudimi zdravstvenimi težavami.

Največje število okuženih je v videmski pokrajini, in sicer 266, v tržaški pokrajini jih je 208, v pordenonski pokrajini 97 in na Goriškem 28. Dokončno so ozdravele štiri osebe, medtem ko je okužbo prebolelo, čeprav bris še ni bil negativen, 37 okuženih.

V hišni izolaciji je trenutno 359 ljudi, hospitaliziranih pa je 134, med katerimi jih je 29 na oddelku za intenzivno nego, je povedal deželni odbornik Riccardi.