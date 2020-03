V FJK od včeraj 56 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 56 novih okužb s koronavirusom. Skupno število okužb se je tako povečalo na 930. Včeraj so odkrili 84 novih okužb. V zadnjih 24 urah so zabeležili tudi sedem smrtnih žrtev okuženih s koronavirusom. Skupno število žrtev se je povečalo na 54, povečini gre za bolnike, ki so že predhodno imeli hude zdravstvene težave. Na oddelku za intenzivno terapijo se zdravi 49 ljudi.

Okužbo je skupno prebolelo 105 ljudi, pri 27 ljudeh je dvakratni negativni bris potrdil tudi klinično ozdravitev, je sporočil deželni odbornik Riccardi.