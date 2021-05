V FJK odkrili južnoafriški in kolumbijski sev

V FJK so potrdili prisotnost južnoafriškega in kolumbijskega seva novega koronavirusa, je sporočil podpredsednik Dežele FJK, pristojen za zdravstvo, Riccardo Riccardi. Južnoafriški sev so odkrili v vzorcu člana posadke jahte, ki je priplula s Hrvaške. Trenutno je bolezen že prebolel in je njegov izvid negativen. Na jahti so štirje člani posadke in še ena oseba iz Južne Afrike. Vsi so pred tem opravili testiranje, ki je bilo negativno. Ob prečkanju italijanske meje so obvestili zdravstveno podjetje Asugi, toda zanje ni bila odrejena preventivna samoizolacija, ker gre za potujoče osebe, na jahti pa, ki je ne smejo zapustili, morajo živeti v ločenih prostorih. Že danes so opravili novo testiranje.

V FJK, na Videmskem, so prav tako potrdili več primerov kolumbijskega seva. Kaže, da gre za sev s povečano kužnostjo. OsebE, pri katerih so potrdili omenjeni sev, spremlja zdravstveno podjetje, ki bo tudi sprejelo ustrezne ukrepe.