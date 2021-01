V FJK odkrili prvi primer angleškega seva, danes 415 novih okužb

V FJK so odkrili prvi primer angleškega seva novega koronavirusa, je danes spročil Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo. Potrdili so ga pri ženski, ki se je prve dni januarja z letalom iz Londona vrnila v FJK.

Danes so v FJK ob skupnih 8046 testiranjih potrdili 415 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so 6076 brisov, pri čemer so potrdili 292 novih okužb oz. 4,8%, ter 1970 hitrih antigenskih testov, pri čemer so potrdili 123 novih okužb oz. 6,24%. Umrlo je 13 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še en smrtno žrtev 20. januarja.

Hospitaliziranih je 596 bolnikov s covidom-19, kar je 9 manj kot včeraj, na intezivnih negah pa se zdravi 57 bolnikov s covidom-19 oz. 2 manj kot včeraj.

Od začetka pademije je v FJK skupaj umrlo 2378 covidnih bolnikov, in sicer 544 v Trstu, 1143 v Vidmu, 534 v Pordenonu in 157 v Gorici. Ozdravelo je 51.915 ljudi, klinično zdravih je 1551, v samoizolaciji pa je 10.641 ljudi.