V FJK odslej od doma samo z zakritim nosom in usti

Maske ali vsaj ruta čez nos in usta so odslej v Furlaniji - Julijski krajini obvezne tudi na odprtem, zapoveduje nova odredba predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige. Doslej je veljalo, da si je treba nos in usta zakriti ob vstopu v trgovino ali na vozilo javnega prevoza. Kljub obveznemu nošenju maske pa ostaja v veljavi varnostna razdalja enega metra, ta pa ni obvezna za osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu ali posameznike, ki potrebujejo pomoč.

Fedriga ni postavil omejitev za ponovno odprtje knjigarn, papirnic in trgovin z oblačili za dojenčke in otroke. Osebe s povišano telesno temperaturo (nad 37,5° C) ne smejo od doma in morajo o tem obvestiti osebnega zdravnika.

Nova odredba predsednika deželne vlade je na voljo na tej povezavi.