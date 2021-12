V FJK omikron že pri vsakem tretjem okuženem

Različica omikron v Furlaniji - Julijski krajini že predstavlja tretjino vseh novih ugotovljenih okužb, tako da bo v kratkem postala prevladujoča. Ugotovitev izhaja iz študije profesorja Pierlanfranca D'Agara. Vsak tretji vzorec, ki so ga analizirali v deželi na štefanovo, je namreč vseboval to različico novega koronavirusa, ki se po celi Evropi hitro širi, tako da je marsikje že prevladala nad delto, kmalu pa se bo to zgodilo tudi pri nas. Podatki za FJK se sicer nanašajo na študijo, ki so jo opravili med 13. decembrom in 26. decembrom, njene izsledke pa je danes strnil podpredsednik Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo.

V navedenem obdobju so analizirali 1114 vzorcev brisov, ki so bili pozitivni na testu na novi koronavirus. Skupno so potrdili 106 primerov omikrona, večino pa v zadnjih dneh.