V Deželi FJK je število okuženih s koronavirusom naraslo na pet. Po 50-letnem Goričanu, čigar zdravstveno stanje ne vzbuja večjih skrbi, so bile na test za koronavirus pozitivne še tri osebe v Vidmu in ena v Trstu. Po poročanju deželnih oblasti so vsi bolniki v karanteni na svojem domu, stanje nadzorujejo službe deželnega zdravstvenega sistema. O okužbah in ukrepih je govor na sestanku, ki je v teku v Palmanovi, za 10.30 napovedujejo tudi izredno sejo goriškega občinskega odbora.