V FJK poskočila število novih okužb in delež pozitivnih brisov

V FJK sta danes nezadržno poskočila bodisi število novih potrjenih okužb z novim koronavirusom kot delež pozitivnih brisov. Ob 6680 testiranjih so potrdili 1197 novih okužb, kar je največje število v enem dnevu doslej. Včeraj so jih ob 7301 testiranju potrdili 796, torej 401 manj kot danes. Tudi delež pozitivnih brisov se je občutno zvišal v primerjavi z včerajšnjimi podatki. Danes je bil 17,92-odstoten, včeraj pa 10,9-odstoten, torej 7 odstotkov nižji kot danes. Umrlo je 13 ljudi s covidom-19.

Od začetka pandemije se je skupaj okužilo 21.922 ljudi, od teh 5812 v Trstu, 9006 v Vidmu, 4226 v Pordenonu in 2595 v Gorici. Tem je treba prišteti 283 ljudi izven dežele.

Trenutno je v FJK 11.835 aktivnih okužb. Hospitaliziranih je 485 bolnikov s covidom-19 (15 več kot včeraj), na intenzivni negi jih leži 48 (1 manj kot včeraj). Skupno je doslej umrlo 580 bolnikov s covidom-19, in sicer 255 v Trstu, 168 v Vidmu, 139 v Pordenonu in 18 v Gorici.

Doslej je ozdravelo 9507 bolnikov s covidom-19, klinično zdravih je 190, v samoizolaciji pa je 11.112 ljudi.

Iz deželne direkcije za zdravstvo so sicer pozneje sporočili, da so med današnjimi podatki zaobjeti tudi pozitivni izvidi testov, ki so jih zasebni laboratoriji opravili med 28. oktobrom in 15. novembrom. Gre za skupno 196 pozitivnih brisov, ki pa stanja bistveno ne spreminjajo. Tudi če slednje odštejemo, gre namreč za daleč največje število novih okužb v enem dnevu doslej.