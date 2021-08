V FJK, Posočju in Istri več cepljenih kot na Krasu

Podatki o deležu cepljenih kažejo, da je Furlanija - Julijska krajina med slabše uvrščenimi deželami v Italiji, se pa ponaša z opazno večjo precepljenostjo v primerjavi s sosednjimi regijami v Sloveniji in na Hrvaškem. Če je v Furlaniji - Julijski krajini z vsemi odmerki cepljena dobra polovica prebivalstva, so v Istrski županiji na Hrvaškem in v slovenski goriški statistični regiji šele presegli 40 odstotkov. Zaostanek obalno-kraške regije pa je še izrazitejši.

Precepljenost posameznih regij je povezana z uspešnostjo nacionalnega strategije cepljenja, in ker je Italija doslej cepila več prebivalstva kot Slovenija in Hrvaška, je prednost Furlanije - Julijske krajine v čezmejnem prostoru pričakovana. Nenavaden pa je podatek, da obalno-kraška regija, ki obsega območje od Komna do Pirana, opazno zaostaja za goriško statistično regijo – ta zaobjema kraje od Bovca do Kostanjevice na Krasu. Kraševci in Istrani po deležu cepljenih ne dosegajo povprečja Slovenije, ko pa so na Goriškem zanesljivo nad njim.

V pregledu po regijah v čezmejnem prostoru izstopa še, da so Istrani na Hrvaškem dovzetnejši za cepljenje kot Istrani v Sloveniji. V Istrski županiji je cepljenje zaključilo 41 odstotkov prebivalstva, kar za pet odstotnih točk presega hrvaško povprečje.