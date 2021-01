V FJK potrdili 1285 novih okužb

V FJK so danes ob 7696 brisih potrdili 705 novih okužb, katerim je treba prišteti še 123 okužb, ki so jih v preteklih dneh zaznali hitri testi in danes potrdili brisi. Delež pozitivnih brisov je bil 10,1-odstoten. Ob 1804 hitrih testih so še potrdili 480 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih testov je bil 26,6-odstoten. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še dve smrtni žrtvi v obdobju med 5. in 7. januarjem.

Hospitaliziranih je 668 bolnikov s covidom-19 oz. trije več kot včeraj, na intenzivni negi pa se zdravi 68 bolnikov s covidom-19, eden manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 2006 covidnih bolnikov, in sicer 495 v Trstu, 938 v Vidmu, 436 v Pordenonu in 137 v Gorici. Ozdravelo je 42.494 ljudi, klinično zdravih je 1229, v samoizolaciji pa 12.127 ljudi.