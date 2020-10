V FJK potrdili 131 novih okužb, v Italiji 10.874

V FJK so v zadnjih 24 urah ob 3915 testiranjih potrdili 131 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil danes nižji kot v preteklih dneh, in sicer 3,3-odstoten, medtem ko je bil včeraj 7-odstoten, v petek pa 3,8-odstoten. V zadnjih 24 urah sta umrla dva bolnika s covidom-19, eden na Goriškem in eden na Pordenonskem. V FJK so doslej skupaj potrdili 6636 okužb, in sicer 2215 v Trstu (+58), 2291 v Vidmu (+40), 1400 v Pordenonu (+19) in 692 v Gorici (+13). Tem je treba prišteti še 38 okuženih izven dežele. Trenutno je v FJK 1943 aktivnih okužb. Hospitaliziranih je 65 oseb, med katerimi jih 14 leži na intenzivni negi. Doslej je ozdravelo 4327 oseb, klinično zdravih je 11, v izolaciji pa je 1853 oseb.

V Italiji so v zadnjih 24 urah ob 144.737 brisih potrdili 10.874 novih okužb. Delež pozitivnih brisov je bil 7,5-odstoten, prav tako nižji kot v preteklih dneh. Umrlo je 89 bolnikov s covidom-19, hospitaliziranih je 8454 bolnikov, kar je 778 več kot včeraj. Na intenzivnem zdravljenju je 73 bolnikov več kot včeraj, skupaj 870. V Italiji je trenutno 142.739 aktivno okuženih.