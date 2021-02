V FJK potrdili 132 novih okužb

V FJK so danes ob skupnem številu 2242 testiranj potrdili 132 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 5,72-odstoten, ob 1850 testiranjih so potrdili 106 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 6,63-odstoten, ob 392 testiranjih so potrdili 26 novih okužb. Umrlo je 15 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še 11 smrtnih žrtev v januarju in 8 smrtnih žrtev v obdobju od 1. do 5. februarja.

Hospitaliziranih je 527 covidnih bolnikov, šest več kot včeraj, od katerih se ne intenzivni negi zdravi enako število kot včeraj, 63.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 2595 bolnikov s covidom-19, in sicer 590 v Trstu, 1274 v Vidmu, 562 v Pordenonu in 169 v Gorici. Ozdravelo je 55.226 ljudi, klinično zdravih je 1681, v samoizolaciji pa je 10.152 ljudi.