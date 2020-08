V FJK potrdili 15 novih okužb, 11 uvoženih

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom. Pri 11 okužbah gre za uvožene primere. Skupno je bilo doslej 3476 okuženih, 1425 v Trstu (+1), 1068 v Vidmu (+15), 750 v Pordenonu (+2) in 230 v Gorici (3). V seštevku je vključenih tudi včerajšnjih 6 okužb, ki še niso bile razporejene po pokrajinah. Tem je treba dodati okužbo pri osebi, ki se je že vrnila v svojo državo in pri dveh osebah z bivališčem izven dežele. V zadnjih 24 urah ni bilo novih smrtnih žrtev s covidom-19.

Aktivnih okuženih je 182 (+12), hospitaliziranih je 10 ljudi (=), trije bolniki ležijo na intenzivni negi (=). Skupno je ozdravelo 2946 okuženih (+3), klinično zdravih je 6 (=), v samoizolaciji pa je 166 ljudi (+12).