V FJK potrdili 2 novi okužbi

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 2 novi okužbi z novim koronavirusom, obe na Videmskem. Niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Po petkovih 36, sobotnih 33 in včerajšnjih 24 potrjenih okužbah gre za zelo spodbuden podatek, četudi je treba tudi upoštevati, da je število novookuženih ob nedeljah zaradi manjšega števila testiranj navadno precej nižje kot ostale dni v tednu.

Skupno so v FJK doslej potrdili 3642 okužb, in sicer 1455 v Trstu (=), 1140 v Vidmu (+2), 798 v Pordenonu (=) in 242 v Gorici (=). Tem je treba dodati prišteti 7 okuženih z bivališčem izven dežele.

Aktivno okuženih je 302 (eden več kot včeraj). Hospitaliziranih je 13 bolnikov, dva od njih ležita na intenzivni negi.

Doslej je v FJK skupaj umrlo 348 bolnikov s covidom-19. Skupaj je ozdravelo 2992 bolnikov, klinično zdravih je 11, v samoizolaciji pa 278 bolnikov.