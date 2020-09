V FJK potrdili 20 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 20 novih okužb z novim koronavirusom in so zabeležili eno novo smrtno žrtev. Od začetka epidemije se je tako okužilo 3806 ljudi, od teh 1481 v Trstu (isto število kot včeraj), 1203 v Vidmu (+13), 840 v Pordenonu (+4) in 270 v Gorici (+3), katerim je treba dodati še 12 ljudi izven dežele.

Trije bolniki (+) se zdravijo na intenzivni negi, 11 (-1) pa se jih zdravi na drugih oddelkih bolnišnic. Doslej je v FJK umrlo 349 bolnikov s covidom-19.

Popolnoma ozdravelih je 3063 (+8), klinično ozdravelih pa 7 (+1). V FJK je trenutno 394 aktivnih okužb s covidom-19 (+11).