V FJK potrdili 249 novih okužb

V FJK so danes ob 5477 PCR testiranjih potrdili 238 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 4,35-odstoten, rahlo nižji kot včeraj, ko je bil 4,78-odstoten. Opravili so še 22.550 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 11 novih okužb (delež 0,05-odstoten).

Danes sta umrla dva bolnika s covidom-19, 90-letna ženska in 96-letni moški, oba na domu. Njima je treba prišteti še smrtno žrtev iz minulega obdobja, in sicer 83-letno žensko, ki je bila hospitalizirana v bolnišnici v Palmanovi.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 59 covidnih bolnikov, eden več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje deset, dva več.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 3852 bolnikov s covidom-19, in sicer 844 v Trstu, 2029 v Vidmu, 682 v Pordenonu in 297 v Gorici. Ozdravelo je 110.839 ljudi, klinično zdravih je 38, v samoizolacii pa je 1623 ljudi.