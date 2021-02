V Furlaniji Julijski krajini so včeraj potrdili skupno 260 okužb. Opravili so 5702 PCR testov in potrdili 175 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 3,07 odstotka. Hitrih testov je bilo 2380, pozitivnih testov je bilo 85, torej 3,57 odstotka.

Deset covid bolnikov je umrlo, manj pa je hospitaliziranih. Trije bolniki so zapustili intenzivno nego (zdaj jih je skupno še 60), manj je tudi bolnikov na drugih oddelkih (396, včeraj 412).