V FJK potrdili 271 novih okužb, delež pozitivnih testov vse manjši

V FJK so danes ob 6579 testiranjih potrdili 271 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 4,25-odstoten, opravili so jih 4321 in potrdili 184 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 3,85-odstoten, ob 2258 testih so potrdili 84 novih okužb. Umrlo je 10 covidnih bolnikov.

Hospitaliziran je 501 bolnik s covidom-19, kar je 26 manj kot včeraj, na intenzivnih negah se jih zdravi 66, trije več. Od začetka pandemije je umrlo 2605 covidnih bolnikov, in sicer 591 v Trstu, 1281 v Vidmu, 563 v Pordenonu in 170 v Gorici. Ozdravelo je 55.658 ljudi, klinično zdravih je 1706, v samoizolaciji pa je 9979 ljudi.