V FJK potrdili 272 novih okužb

V FJK so ob 2571 testiranjih danes potrdili 272 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 10,5-odstoten. Umrlo je 18 covidnih bolnikov, katerim je treba prišteti še 9 žrtev v preteklih dneh.

Hospitaliziranih je 645 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih negah 56. Od začetka pandemije se je v FJK okužilo 49.140 ljudi in so zabeležili 1591 smrtnih žrtev, in sicer 440 v Trstu, 719 v Vidmu, 332 v Pordenonu in 100 v Gorici.

Ozdravelo je 33.447 ljudi, klinično zdravih je 704, v samoizolaciji pa je 11.411 ljudi.