V FJK potrdili 377 okužb, 70 iz preteklih dni

V FJK so danes ob 2916 testih potrdili 377 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer jih je 70 bilo opravljenih med 9. in 11. decembrom v zasebnih laboratorijih, je sporočil podpredsednik FJK in odbornik za zdravje Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih brisov je bil 12,93-odstoten. Umrlo je 27 bolnikov s covidom-19.

Od začetka pandemije se je v FJK z novim koronavirusom okužilo 25.035 ljudi, in sicer 6334 v Trstu, 10.614 v Vidmu, 4735 v Pordenonu in 3035 v Gorici. Tem je treba prišteti 317 oseb izven dežele.

Trenutno je v FJK 13.457 aktivno okuženih (164 več kot včeraj). Hospitaliziranih je 565 covid bolnikov (20 več kot včeraj), na intenzivnih negah jih leži 55 (eden manj kot včeraj). Doslej je skupno umrlo 673 bolnikov s covidom-19, 274 v Trstu, 220 v Vidmu, 156 v Pordenonu in 23 v Gorici.

Ozdravelo je 10.905 ljudi, klinično zdravih je 252, v samoizolaciji pa je 12.585 ljudi.