V FJK potrdili 38 okužb

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 1435 PCR testiranjih potrdili 29 novih okužb s koronavirusom (delež pozitivnih testov je 2,02-odstoten), ob 374 hitrih antigenskih testih pa 9 okužb (delež 2,41 odstotka). Skupno je bilo torej v deželi potrjenih 38 novih okužb s koronavirusom. Umrli so trije bolniki s covidom-19. V intenzivnih negah se zdravi 22 covidnih bolnikov, v drugih oddelkih pa 147.

Od začetka pandemije je umrlo 3744 bolnikov s covidom-19, in sicer 796 v Trstu, 1990 v Vidmu, 669 v Pordenonu in 289 v Gorici. Ozdravelo je 90.439 ljudi, klinično zdravih je 5555, v samoizolaciji pa je 6216 ljudi. Doselj so v FJK potrdili 106.123 okužb z novim koronavirusom.