V FJK potrdili 39 novih okužb

V FJK so danes ob 1550 PCR testiranjih potrdili 34 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 2,19-odstoten. Opravili so še 5291 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 5 novih okužb (delež 0,09-odstoten). Umrl je en covidni bolnik, in sicer 87-letni moški iz Vicenze, ki je bil hospitaliziran v katinarski bolnišnici.

V FJK je na rednih covidnih oddelkih hospitaliziranih 43 covidnih bolnikov, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje sedem.

Od začetka pademije je v FJK umrlo 3833 covidnih bolnikov, in sicer 832 v Trstu, 2026 v Vidmu, 680 v Pordenonu in 295 v Gorici. Ozdravelo je 110.138 ljudi, klinično zdravih je 30, v samoizolaciji pa 874 ljudi.