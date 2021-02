V FJK potrdili 413 novih okužb

V FJK so ob skupnem številu 11.942 testiranj potrdili 413 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 5,42-odstoten, ob 5701 testiranju so potrdili 309 novih okužb. Delež pozitivnih antigenskih testov pa je bil 1,66-odstoten, ob 6241 testiranjih so potrdili 104 nove okužbe. Umrlo je 17 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še osem smrtnih žrtev pred 4. februarjem.

Hospitaliziranih je 533 bolnikov s covidom-19, trije manj kot včeraj, na intenzivnih negah pa se zdravi 63 bolnikov s covidom-19, dva manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 2547 bolnikov s covidom-19, in sicer 584 v Trstu, 1240 v Vidmu, 555 v Pordenonu in 168 v Gorici.

Ozdravelo je 54.764 ljudi, klinično zdravih je 1644, v samoizolaciji pa je 10.276 ljudi.