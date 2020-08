V FJK potrdili 5 novih okužb, 4 so uvožene

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 5 novih okužb z novim koronavirusom, včeraj in v soboto pa so jih potrdili po 7. Skupno je bilo doslej 3512 okuženih, 1433 v Trstu, 1080 v Vidmu, 763 v Pordenonu in 233 v Gorici. Tem je treba dodati okužbo pri osebi, ki se je že vrnila v svojo državo in pri dveh osebah z bivališčem izven dežele. Od petka ni bilo novih smrtnih žrtev s covidom-19.

Aktivno okuženih je 206, hospitaliziranih je 9 ljudi, trije bolniki ležijo na intenzivni negi. Skupno je ozdravelo 2958 okuženih, klinično zdravih je 5, v samoizolaciji pa je 192 ljudi.