V FJK potrdili 60 novih okužb s koronavirusom

V FJK so danes potrdili 60 novih okužb s koronavirusom (46 več kot včeraj) in sedem smrtnih žrtev (skupno šest več kot včeraj). Pet novih smrtnih žrtev so zabeležili na Tržaškem, eno na Videmskem in eno na Pordenonskem.

Od začetka epidemije je tudi zaradi covida-19 umrlo 271 ljudi (141 v Trstu, 68 v Vidmu, 58 v Pordenonu in štiri v Gorici).

Skupno so doslej zabeležili 2977 primerov okužbe: 1227 na Tržaškem (46 primerov več kot včeraj), 944 na Videmskem (6 primerov več kot včeraj, 625 na Pordenonskem (4 primeri več kot včeraj) in 179 na Goriškem (4 primeri več kot včeraj).

Skupno je okrevalo 1288 ljudi (31 več kot včeraj), dodatnih 160 (12 več kot včeraj) nima simptomov in še čaka na negativen bris.

Na intenzivni negi leži 13 bolnikov (enako število kot včeraj), v ostalih oddelkih 130 pacientov (eden več kot včeraj), v domači izolaciji pa je 1115 ljudi (devet več kot včeraj).Tudi tokrat deželna vlada ni posredovala števila analiziranih brisov