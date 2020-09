V FJK potrdili 63 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 63 novih okužb z novim koronavirusom, kar je več kot podvojitev števila primerov v primerjavi z včerajšnjim dnem, ko so jih potrdili 29. Ni bilo novih smrtnih žrtev. Od začetka epidemije se je tako okužilo 4273 ljudi, od teh 1560 v Trstu (+10), 1392 v Vidmu (+38), 947 v Pordenonu (+6) in 361 v Gorici (+9), katerim je treba prišteti še 13 oseb izven dežele.

Štirje bolniki (+1) se zdravijo na intenzivni negi, 22 (=) pa se jih zdravi na drugih oddelkih bolnišnic. Doslej je v FJK umrlo 349 bolnikov s covidom-19.

Skupaj je ozdravelo 3262 bolnikov (+18), klinično zdravih je 6 bolnikov (+1), v samoizolaciji pa je 630 oseb (+43). V FJK je trenutno aktivno okuženih 662 oseb (+45).