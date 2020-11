V FJK potrdili 696 okužb, 55 iz preteklih dni

V FJK so ob 6910 testiranjih potrdili 696 okužb z novim koronavirusom, pri čemer gre pri 55 primerih za okužbe, ki so jih potrdili v zasebnih laboratorijih med 5. in 23. novembrom. Delež pozitivnih brisov je bil 10,07-odstoten. Umrlo je 16 covidnih bolnikov.

Od začetka pandemije je bilo v FJK 26.285 okuženih, med temi 6470 v Trstu, 11.302 v Vidmu, 4998 v Pordenonu in 3185 v Gorici. Prišteti je treba še 330 primerov izven dežele.

V FJK je trenutno 13.813 aktivno okuženih, hospitaliziranih je 588 bolnikov s covidom-19, 54 se jih zdravi na intenzivni negi.

Umrlo je 715 covidnih bolnikov, in sicer 286 v Trstu, 244 v Vidmu, 158 v Pordenonu in 7 v Gorici. Ozdravelo je 11.757 ljudi, klinično zdravih je 277, v samoizolaciji pa je 12.894 ljudi.