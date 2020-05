V FJK potrdili 7 novih okužb

V FJK so danes potrdili 7 novih primerov okužbe (tri več kot v sredo) in dve smrtni žrtvi, obe na Tržaškem. Od začetka epidemije je s covidom-19 umrlo 333 ljudi (188 v Trstu, 73 v Vidmu, 67 v Pordenonu in pet v Gorici).

Skupno so doslej našteli 3262 primerov okužbe: 1384 na Tržaškem (+6), 981 na Videmskem (=), 684 na Pordenonskem (=) in 213 na Goriškem (+1), trenutno pa je v deželi 391 aktivno okuženih (21 manj kot v torek). Skupno je okrevalo 2538 ljudi (+26), dodatnih 55 (-1) ljudi nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na intenzivni negi leži en bolnik (=), v ostalih oddelkih 51 pacientov (=), v domači izolaciji pa je 284 ljudi (-20). Podatkov o številu opravljenih testiranj niso posredovali.