V FJK potrdili 768 novih okužb

V FJK so danes ob 7223 PCR testiranjih potrdili 509 novih okužb z novim koronavirusom in ob 3226 hitrih antigenskih testih 259 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 7,05-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 8,03-odstoten. Umrlo je 21 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti 7 žrtev v obdobju med 22. februarjem in 18. marcem.

Hospitaliziranih je 650 covidnih bolnikov, pet več kot včeraj, na intenzivnih negah pa se jih zdravi 78, enako število kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3227 covidnih bolnikov, in sicer 694 v Trstu, 1677 v Vidmu, 628 v Pordenonu in 228 v Gorici. Ozdravelo je 72.385 ljudi, klinično zdravih je 3348, v samoizolaciji pa je 15.292 ljudi.