V FJK potrdili 8 novih primerov okužbe

V FJK so danes potrdili 8 novih primerov (dva manj kot včeraj) okužbe s koronavirusom in so zabeležili tri smrtne žrtve, dve na Tržaškem in eno na Goriškem. Doslej je umrlo 316 okuženih s koronavirusom, 172 v Trstu, 73 v Vidmu, 66 v Pordenonu in 5 v Gorici.

Skupno so doslej našteli 3156 primerov okužbe: 1329 na Tržaškem (eden več kot včeraj), 971 na Videmskem (eden več kot včeraj), 659 na Pordenonskem (pet več kot včeraj) in 197 na Goriškem (eden več kot včeraj). Trenutnih pozitivnih na koronavirus je 855 (24 manj kot včeraj).

Skupno je okrevalo 1985 ljudi (29 več kot včeraj), dodatnih 76 (-2) nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na intenzivni negi ležita 2 bolnika (isto število kot včeraj), v ostalih oddelkih pa 94 pacientov (dva manj kot včeraj), v domači izolaciji pa je 685 ljudi (-18).

Tudi tokrat deželna vlada ni posredovala števila analiziranih brisov.