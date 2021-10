V FJK potrdili 83 novih okužb

V FJK so danes ob 4991 PCR testiranjih potrdili 78 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,56-odstoten. V to številko je vključenih tudi šest migrantov oz. prosilcev za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so še 4506 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 5 novih okužb (delež 0,11-odstoten).

Umrla sta dva bolnika s covidom-19, 94-letna Tržačanka in 84-letni Tržačan, ki sta bila hospitalizirana.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 39 covidnih bolnikov, trije manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 7, pri čemer se število od včeraj ni spremenilo.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 3823 ljudi, in sicer 826 v Trstu, 2024 v Vidmu, 679 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 108.984 ljudi, klinično zdravih je 46, v samoizolaciji pa je trenutno 946 ljudi.