V FJK potrdili 90 novih okužb

V FJK so danes ob nižjem številu nedeljskih testiranj, opravili so jih 1281, potrdili 90 novih okužb z novim koronavirusom. Delež okuženih brisov je bil 7-odstotni. Umrli so trije bolniki s covidom-19. Število smrtnih žrtev se je tako povečalo na 364.

Skupno so doslej potrdili 6505 okužb z novim koronavirusom, in sicer 2157 v Trstu, 2251 v Vidmu, 1381 v Pordenonu in 679 v Gorici. Tem je treba prišteti še 37 oseb izven dežele.

Trenutno je v FJK 2199 aktivno okuženih. Hospitaliziranih je 62 bolnikov s covidom-19, od katerih jih je 13 na intenzivni negi.

Doslej je ozdravelo 3942 ljudi, klinično ozdravelih je 31, v samoizolacii pa je 2093 ljudi.