TRIESTE – V Furlaniji Julijski-krajini so danes potrdili dve novi okužbi z novo koronavirusno boleznijo, po eno na Videmskem in eno na Pordenonskem. Število potrjenih okužb je tako doseglo 3358 – 1411 na Tržaškem, 1008 na Videmskem, 718 na Pordenonskem in 221 na Goriškem.

Aktivno okuženih v FJK je 120, hospitaliziranih je 7 oseb. Na oddelkih za intenzivno nego ni pacientov s covidom-19. Število smrtnih žrtev ostaja pri 345, tako kot v soboto, 18. julija.