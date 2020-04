V FJK potrjenih 24 novih okužb

V FJK so danes potrdili 24 novih okužb s koronavirusom (17 manj kot včeraj) in so zabeležili dve smrtni žrtvi, eno v Trstu in eno v Vidmu (skupno 8 manj kot včeraj). Od začetka epidemije je v Trstu umrlo 134 okuženih z novim koronavirusom, v Vidmu 37, v Pordenonu 53 in v Gorici 4 okuženi.

Ozdravelo je 1162 okuženih (51 več kot včeraj), medtem ko je brez simptomov, toda še nima negativnega brisa 142 okuženih.

Od skupnih 2882 pozitivnih brisov so jih 1164 potrdili v Trstu (12 več kot včeraj), 935 v Vidmu (4 več kot včeraj), 612 v Pordenonu (5 več kot včeraj) in 168 v Gorici (4 več kot včeraj).

Na intenzivni negi leži 16 bolnikov (2 manj kot včeraj), v ostalih oddelkih 136 bolnikov (prav tako 2 manj kot včeraj), v domači izolaciji pa je 1168 ljudi. Tudi tokrat deželna vlada ni posredovala števila analiziranih brisov.