V FJK pozitiven le en PCR test vsakih 153

V FJK so danes ob 6891 PCR testiranjih potrdili 45 novih okužb z novim koronavirusom in ob 2141 hitrih antigenskih testih 11 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,65-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,51-odstoten. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 64 covidnih bolnikov, eden manj kot včeraj, 13 jih potrebuje zdravljenje na intenzivni negi, dva manj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3773 bolnikov s covidom-19, in sicer 809 v Trstu, 2001 v Vidmu, 67 v Pordenonu in 291 v Gorici. Ozdravelo je 91.778 ljudi, klinično zdravih je 5626, v samoizolaciji pa je trenutno 5365 ljudi.