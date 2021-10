V FJK prijave za tretji odmerek cepiva za 60-letnike in starejše

Z današnjim dnem se 60-letniki in starejši (letnik 1961 in starejši) ter ljudje od 18. leta s posebnimi že določenimi patologijami v FJK lahko prijavijo na cepljenje s tretjim požitivenim odmerkom cepiva proti covidu-19, toda le v primeru da so prva dva odmerka prejeli pred vsaj šestimi meseci.

Naročanje je možno na namenskem portalu, v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na na tel. št. 0434 223522, klicni center deluje od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 14. ure.

Ne glede na tipologijo prejetega cepiva v prvi fazi bo za cepljenje s tretjim odmerkom uporabljeno cepivo Comirnaty družbe BioNTech/Pfizer.