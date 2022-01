V FJK proticovidno zdravilo molnupiravir

V FJK je prispelo 240 škatlic protivirusnega oz. proticovidnega zdravila molnupiravir, ki ga bodo v sklopu ambulantnega zdravljenja lahko predpisali bolnikom z visokim tveganjem, je sporočil podpredsednik dežele FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Zdravstveno podjetje Asugi jih je prejelo 62, ostale so porazdelili ostalim dvem deželnim zdravstvenim podjetjem. Italijanska agencija za zdravila (Aifa) je prižgala zeleno luč za uporabo omenjenega zdravila za odrasle bolnike s šibkimi ali zmernimi znaki bolezni, ki se je sicer pojavila pred kratkim, in ki zaradi drugih že prisotnih patologij sodijo v rizične skupine. Tveganje za hospitalizacijo bolnikov, ki so se zdravili s molnupiravirom, se je prepolovilo, je pokazala študija, prav tako se je močno zmanjšala smrtnost, je povedal Riccardi.