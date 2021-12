V laboratorjih FJK so včeraj potrdili prvi dve okužbi z močno nalezljivo koronavirusno različico omikron. Gre za dve mlajši osebi, moškega in žensko iz Krmina oz. iz Ronk. Prvi se je vračal z delovnega kosila v Milanu, druga pa s humanitarne misije v Gani. Oba imata le blažje simptome covida-19, so sporočile zdravstvene oblasti in sta trenutno v samoizolaciji.