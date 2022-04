V FJK rahel porast števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19

V FJK so danes ob 4594 PCR testiranjih potrdili 330 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,18-odstoten. Opravili so še 9097 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 1087 novih okužb (delež 11,95-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 142 bolnikov s covidom-19, kar je šest več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje šest, eden več.

Umrl je en bolnik s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 4920 bolnikov s covidom-19, in sicer na Tržaškem 1212, na Videmskem 2330, na Pordenonskem 936 in na Goriškem 442 bolnikov s covidom-19.