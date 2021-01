V FJK rahle dodatne zaostritve

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je v nedeljo, 31. januarja, podpisal novo deželno odredbo, ki določa nekatere rahle zaostritve. Te bodo veljale s ponedeljkom, 1. februarja, ko se bo Furlanija - Julijska krajina znašla na rumenem seznamu dežel. V bistvu gre za ukrepe, ki jih je Fedriga že uvedel 5. decembra. V barih in restavracijah bo strežba po 11. uri dovoljena le pri mizah, tako v notranjih kot v zunanjih prostorih. Če se odločimo za prevzem hrane in pijače, ne smemo jesti oziroma piti v bližini lokala. Deželna vlada vsekakor svetuje čim večje koriščenje dostave na dom.

V trgovinah, ki so manjše od 40 kvadratnih metrov, bo dostop omejen na eno stranko naenkrat. V novi odredbi pa ni več omejitve, ki je dovoljevala vstop v trgovine z jestvinami le enemu članu gospodinjstva.

V odredbi so zapisali tudi nekaj priporočil. Odsvetujejo rabo javnih prevoznih sredstev – te naj uporabimo le, ko je to nujno –, športne (npr. tek itd.) in »motorične« (npr. sprehod) dejavnosti pa naj potekajo v krajih, ki niso preveč obljudeni. Varnostna razdalja mora v tem primeru znašati dva metra. Nošenje zaščitne maske je vedno obvezno.

Naj spomnimo, da bo FJK s ponedeljkom, 1. februarja, rumena. To pomeni, da bodo med 5. in 18. uri spet odprti bari in restavracije, gibanje pa bo dovoljeno po celi deželi. Še vedno velja policijska ura med 22. in 5. uro.