V FJK samotestiranje učencev in filtri na avtobusih

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine bo v 15 izbranih šolah, ki delujejo na območju treh zdravstvenih podjetij, poskrbela za testiranje oz. samotestiranje učencev in dijakov od 6. do 19. leta za ugotovitev okužbe s covidom-19, obenem bo za prevoz učencev na voljo dodatnih 136 avtobusov (v glavnem za pokrajine Videm, Gorica in Pordenon ter le štiri za Trst), na katere bodo namestili posebne plasti in filtre za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. To sta glavni novosti glede ukrepov, ki jih v FJK nameravajo v sodelovanju z zdravstvenimi podjetji, krajevnimi upravami in prefekturami izpeljati, da se omogoči varen začetek pouka v prisotnosti za vse dijake, učence in osebje na vseh šolah.

Ukrepe so danes opoldne v palači deželne vlade FJK v Trstu orisali deželni predsednik Massimiliano Fedriga, odborniki Alessia Rosolen (šolstvo), Riccardo Riccardi (zdravje) in Graziano Pizzimenti (prevozi) ter tržaški prefekt in vladni komisar za FJK Valerio Valenti. Za čim bolj brezskrben začetek pouka, ki se bo v FJK začel 13. septembra, bo deželno šolstvo imelo na voljo okoli 11,9 milijona evrov, od katerih kakih 8,6 milijona državnega in 3,2 milijona deželnega denarja. To za okrepitev vrst učnega ter tehničnega, pomožnega in administrativnega osebja, dalje za krepitev osebja za podporni pouk, števila tehničnih asistentov za informatiko, za izpeljavo programa digitalne šole, pomoč ravnateljem, krepitev vrst osebja za pouk v bolnišnicah in na domu ter za usposabljanje osebja za vodenje postopkov v slučaju pritožb.

Za krepitev deželnega javnega prevoza bo namenjenih 7,8 milijona evrov državnega denarja. Država je v tem trenutku zagotovila kritje prevozov do 31. decembra 2021 v višini 3,1 milijona evrov, za leto 2022 pa se je deželna uprava obvezala, da bo v pričakovanju dodatnega državnega denarja (gre za okoli 4,7 milijona evrov) prevoze do meseca junija krila z lastnimi sredstvi.