Kljub včerajšnjemu poslabšanju vremena je v FJK še več aktivnih žarišč požara, stanje pa je pod nadzorom. V dolini Rezije in v Tipani gasita požarišče dva helikopterja. V Medjevasi in Jamljah, gasilci skrbijo za sanacijo požarov. V krajih Frisanco in Claut na Pordenonskem še gori, toda požara ne vzbujata posebnih skrbi, je povedal podpredsednik deželne vlade in pristojni za civilno zaščito Riccardo Riccardi.