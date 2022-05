Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 4353 PCR-testov, s katerimi so odkrili 132 novih okužb. Poleg tega so opravili še 4033 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 598 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravita še dva pacienta, na navadnih oddelkih pa 149. Umrlo je še šest ljudi, okuženih s koronavirusom.