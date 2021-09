V FJK se je občutno zmanjšalo število tedenskih okužb

V FJK se je v tednu od 15. do 21. septembra občutno zmanjšalo število okužb z novim koronavirusom, izhaja iz tedenskega poročila, ki ga pripravlja fundacija Gimbe. Incidenca je od 118 okužb vsakih 100.000 prebivalcev, ki so jo beležili teden prej, padla na 104 okužbe vsakih 100.000 prebivalcev in se je torej zmanjšala za 29,4 odstotka. Najbolj občuten upad so zaznali na Tržaškem, kjer se je od 143 zmanjšala na 91 vsakih 100.000 prebivalcev in na Goriškem, od 75 na 25. V zahodnih predelih FJK, kjer je bil upad manjši, ampak so številke tako ali tako še bolj spodbudne, so po novem zabeležili 33 okužb vsakih 100.000 prebivalcev, medtem ko je na Videmskem stanje stabilno pri 44 okužbah vsakih 100.000 prebivalcev.

Zasedenost rednih covidnih oddelkov in oddelkov za intenzivno zdravljenje v bolnišnicah FJK ostaja daleč pod varnostnim pragom, saj je bila 4 oz 7-odstotna, sicer rahlo višja kot teden prej.