V FJK se je povečalo število aktivno okuženih

V FJK so danes ob 9113 testiranjih potrdili 884 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 9,7-odstoten. Umrlo je 17 bolnikov s covidom-19, tem je treba prišteti še 11 žrtev v obdobju med 11. novembrom in 10. decembrom. Hospitaliziranih je 654 bolnikov s covidom-19, kar je 10 več kot včeraj medtem ko se jih na intenzivnih negah zdravi 59 bolnikov, in sicer štirje manj kot včeraj.

Od začetka pandemije se je v FJK okužilo 39.516 ljudi, in sicer 8739 v Trstu, 17.412 v Vidmu, 8144 v Pordenonu in 4731 v Gorici. Tem je treba prišteti še 490 ljudi izven dežele.

V minulih 24 urah se je povečalo število aktivno okuženih. Včeraj jih je bilo 14.755, danes pa so jih zabeležili 14.886, torej 131 več kot včeraj.

Skupaj je doslej umrlo 1215 bolnikov s covidom-19, in sicer 388 v Trstu, 512 v Vidmu, 246 v Pordenonu in 69 v Gorici. Ozdravelo je skupaj 23.415 ljudi, klinično zdravih je 531, v samoizolaciji pa je 13.642 ljudi.